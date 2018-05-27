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Suriyeli 2,5 yaşındaki kıza istismar iddiasına 3 gözaltı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

27 Mayıs 2018 15:14

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde düştüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2,5 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kumluca\'da dün gece 2,5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla Kumluca Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne getirildi. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren A.A. adlı erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A.\'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E. ve A.Y. adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı.
Kumluca Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu ambulansla Antalya\'ya sevk edilirken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı ve jandarma tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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