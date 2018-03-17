Suriyeli 2 kişi, sahte 4 bin dolarla yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekiplerinin sahte 4 bin dolarla yakaladığı Suriyeli 2 kişi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, durumundan şüphelendiği Suriyeli Ö. S. ve M. A.\'nın yapılan üst aramasında 40 adet sahte 100 dolar ile yine sahte dolarlar ile alındığı öğrenilen 3 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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