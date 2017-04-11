Suriyeli 100 kişilik grup El Bab'a döndü

Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü IŞİD'in işgali sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği Halep'in Bab ilçesinden göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü IŞİD'den temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Suriyeli, işlemlerinin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriyeli Ahmet Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Suriye'de kalan birçok yakınıyla irtibatının kesildiğini ifade eden Hüseyin, terör örgütlerinden arındırılan Bab'a bu nedenle geri dönmeye karar verdiğini anlattı.