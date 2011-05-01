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Dünya

SURİYE'DE REFORM PAKETİ TAMAMLANDI ŞAM (A.A)

01 Mayıs 2011 01:04

-SURİYE'DE REFORM PAKETİ TAMAMLANDI ŞAM (A.A) - 30.04.2011 - Suriye'de siyasi, ekonomi ve yargı reformunu içeren paketle ilgili çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Olağanüstü halin kaldırılması, siyasi partiler yasası, basın kanunu, yargının bağımsızlaştırılması ve işsizliğin azaltılması gibi alanlarda halkın beklentilerini karşılayacak yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için çok sayıda komisyon kurulmuştu. Komisyonlar farklı tarihlerde çalışmalarını tamamladıktan sonra çalışma alanlarına ilişkin konuda taslak yasa tasarıları hazırlamış ve bu taslaklar yeni kabineye gönderilmişti. Reform paketine ilişkin yasa tasarılarının hükümet tarafından Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a gönderilmesi ve Esad'ın onayından sonra 2 Mayıs'ta olağanüstü toplantıya çağrılan meclise sevkedilmesi bekleniyor.

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