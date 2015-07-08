Suriye’den yeni göç dalgası bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, iç savaşın sürdüğü Suriye’den yeni bir göç akınının yaşanabileceği uyarısı yaptı. Yaşanabilecek yeni göç hareketi için Kilis’te 55 bin kişilik kamp hazırlandığını açıklayan Oktay, “Göç olması halinde ilk 24 saatte 100 bin kişi olmasını bekliyoruz” dedi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Cemalettin Haşimi ile birlikte bir grup gazeteciye Afad’ın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Oktay, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bir önceki göç hareketi Tel Abyad’dandı. PYD’nin Tel Abyad’ı aldığı gün 23 bin dolayında Suriyeli geldi. Bugün 24 bin 500 dolayında. Yaklaşık 4 bin kişi döndü. Şu anda da kapı kapalı olması ve korkudan dolayı geçemiyorlar. ‘Ben gidersem ne olacağım’ endişesi var.

‘Afrin ve Cerablus riskli bölge’

Şu anda büyük ölçekli risk; Afrin ile Cerablus arasındaki bölgedir. Bölgede anormal derecede kırılgan yapı var. Öncüpınar’ın karşısındaki 6 kampta 55 bin kişi var. Hatay’ın karşısındaki Hatme bölgesinde 150-200 kadar kampta 150 bin kişi var. Kırılganlık, nüfusun Türkiye’ye yönelik risk doğurur. Göç olması halinde ilk 24 saatte 100 bin kişi olmasını bekliyoruz. Toplam 4-4,5 milyon nüfus var. Ancak, bu durum 4,5 milyonun tamamı gelecek anlamına gelmiyor. Kilis’te 55 bin kişilik yeni kamp kuruldu, hazır bekliyor.

Gelen sığınmacıların yüzde 30-35’i çocuk. Kamplarda 80 bine yakın çocuk, kampların dışında ise 130 bin dolayında Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Eğitim görmeyen 400 bin dolayında çocuğa ulaşmamız lazım.

8,5 milyon poliklinik hizmeti verildi. 350 bin hasta, hastanelerde tedavi ediliyor. 250 bin ameliyat yapıldı.

Kadına yönelik şiddet ile çok eşli evlilikler konusunda başta çok şikâyet vardı. Şu anda ciddi yol alındı. Bu çalışmalar kamplarla başlayıp kampların dışına yoğunlaştırıldı.”