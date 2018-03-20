T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'den yakılan nevruz ateşinin dumanı Nusaybin'i kapladı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- SURİYE'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı

20 Mart 2018 23:04

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin)- SURİYE\'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin\'in Nusaybin ilçesini kapladı.
Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gözyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin SURİYE KamışlıNevruzMardin NusaybinKamışlıSuriyeNusaybinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24