-Suriye'den Van'a yardım ŞAM (A.A) - 04.11.2011 - Suriye'nin, Van'daki depremzedelere 40 ton insani yardım malzemesi gönderdiği bildirildi. Suriye Arap Kızılayı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Josef Sveyd, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın direktifleri doğrultusunda, 40 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçağın Van'daki depremden zarar gören vatandaşlara gönderildiğini belirtti. Türk Kızılayı ile kurulan iletişim yoluyla gönderilen acil yardım malzemelerinin arasında 500 tane çadırın bulunduğu kaydedildi.