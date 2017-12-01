Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmak isteyen bin 877 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1877 kişinin yakalandığını, bu kişilerle birlikte 1903 tarihi para ve çeşitli malzemeler ele geçirildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:



"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1.873 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan dört şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, iki adet araç, 1.903 adet tarihi para, bir adet cep telefonu, dokuz adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."