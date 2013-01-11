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Suriye'den Türkiye'ye 'yağmacılık' suçlaması

Suriye,Türkiye'yi Halep'teki fabrikaların yağmalanmasına ortak olmakla suçladı

11 Ocak 2013 13:43

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM’ye gönderdiği mektupta Türkiye’yi Halep kentindeki fabrikaların yağmalanmasına dâhil olmakla suçladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazdığı mektupta, “Halep kentinde bin kadar fabrikanın yağmalandığı ve çalınan malların Türk hükümetinin yardım ve bilgisi dâhilinde Türkiye'ye transfer edildiği” iddiasında bulundu.

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Mektupta bunun 'yasal olmayan, korsanlığa varan ve Suriye halkının mal ve mülküne yönelik bir saldırı olduğu' belirtildi. Şam hükümetine karşı silahlı ayaklanmayı destekleyen Türkiye'nin böylece 'Suriye'nin zenginliklerinin yağmalanması için gerekli koşulları sağlayarak terörizmi desteklediği” ileri sürüldü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'ne bu durum karşısında tepki göstermesi çağrısı da yaptı. Türkiye'ye ise yağmalanan malları sahiplerine geri iade etmesi ve mağdur duruma düşenlere tazminat ödemesi çağrısında bulunuldu. (DW)

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