Suriye'den Türkiye'ye tarihi eser uyarısı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda, tarihi Ayn Dara Tapınağı’nın da zarar gördüğü kaydedildi.

Suriye Kültür Bakanlığı'na bağlı Antik Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, dünyadaki tüm ilgili uluslararası kuruluşlara, "Afrin'deki arkeolojik ve kültürel eserleri hedef almaması için Türkiye'ye baskı uygulayın" çağrısı yaparken; Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Genel Müdür Mahmut Hammud, Türk güçlerinin bölgeyi bombalamasının ardından UNESCO listesinde de yer alan Seman Dağı’ndaki 3 arkeolojik bölgenin zarar gördüğünü söyledi.

Afrin bölgesindeki Ayn Dara Tapınağı’nın bombalanmasını “barbar bir davranış” olarak nitelendiren Arkeoloji ve Müzeler Genel Müdürü Hammud, tapınağın sadece Suriye değil tüm dünya mirası ve uygarlık açısından önem taşıdığını ifade etti.

Suriye’nin kuzeyinde etkin olan ve Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi de Ayn Dara Tapınağı’nın zarar gördüğünü açıklamıştı. Türkiye’den ise konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Suriye’deki Halep şehrinin kuzeybatısında Ain Dara köyü yakınında bulunan Ayn Dara Tapınağı, Demir Çağına ait bir Hitit tapınağıydı. Arkeolog Ali Abu Assaf’a göre bu tapınak, MÖ 1300’den MÖ 740 yıllarına kadar kullanım görmüştü. Yapının günümüze kadar ulaşan kısmında aslan ve sfenks tasvirleri göze çarpıyor. Yapının zeminine oyulmuş 1 metrelik büyük ayak izlerinin, tanrıları, insanları veya hayvanları mı simgelediği tartışmalı. Ayrıca tapınağın kime adandığı da gizemini korumakta. Ain Dara doğurganlığın tanrıçası olan İştar’a, tanrıça Astarte’ye veya Ba’al Hadad’a adanmış olabilir.