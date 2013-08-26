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Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı geçirirken yakalandılar

Kilis'in Suriye sınırındaki tampon bölgede, bir araçta yapılan aramada 117 kilo patlayıcı ele geçirildi

26 Ağustos 2013 15:12

Suriye sınırındaki Kilis'te, Türkiye'ye geçmek isteyen Suriye uyruklu 2 kişinin bulunduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 177 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Henüz cinsi belirlenemeyen patlayıcılara el koyan ekipler, 2 Suriyeli'yi gözaltına aldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye tarafından geçmek isteyen 41 yaşındaki Suriye uyruklu M.J. yönetimindeki plakası bilinmeyen hafif ticari araç, polisler tarafından tampon bölgede oluşturulan güvenlik noktasında durduruldu. Araç içerisinde arama yapan ekipler; 1 tabanca ve 15 fişek ile 177 kilo patlayıcı madde ele geçirdi. Patlayıcı madde ve fişekler ile tabancaya el koyan ekipler; sürücü ile araçta bulunan 35 yaşındaki S.H.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 Suriyeli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler ise ele geçirilen patlayıcı maddenin cincini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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