Suriye'den Türkiye'ye misilleme

T24 - Suriye'nin Gaziantep Konsolosluğu faaliyetlerini durdurdu.



Gaziantep’te 2005’in Nisan ayında Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Suriye’nin Gaziantep Konsolosluğu, ilk kez bir ülkenin İstanbul ve Ankara’nın dışında Anadolu’da üçüncü bir şehirde açtığı konsolosluk olma özelliğini taşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Suriye’deki Türkiye Büyükelçiliği’ne saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı konsoloslukta faaliyetler durduruldu. Konsolosluk görevlileri tarafından kapıya Türkçe ve Arapça ’Gaziantep Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu yeni bir bildiriye kadar kapalı olacaktır’ yazısı asıldı.



Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, konsolosluk önündeki Suriye bayrağı ve polis noktasının da henüz kaldırılmadığı görüldü.



Suriye’nin Gaziantep Konsolosluğu görevini Muhammed Necdet Şehit yürütüyordu.

