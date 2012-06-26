Suriye'den Türkiye'ye kaçan albay: Tampon bölge kurulursa rejim çöker

Türkiye’ye firar eden Suriye ordusunun eski kıdemli subaylarından Albay Abdel Farid Zakaria "Tampon bölge kurulursa binlerce subay, bürokrat ülkeyi terk eder, rejim bir hafta içinde çöker" dedi.

Birkaç gün önce Türkiye’ye firar eden Suriye ordusunun eski kıdemli subaylarından Albay Abdel Farid Zakaria, Al Jazeera’ya Suriye-Türkiye ilişkilerini yorumladı.

“Suriye krizi başladığından beri, Şam yönetimi, Irak ve Ürdün ile iyi ilişkilerini sürdürüyordu, Lübnan ile ise ilişkilerini korumaya çalışmasına rağmen, bir süre sonra krizin Lübnan’a sıçraması tehlikesi nedeniyle ilişkiler bozulmaya hazır hale geldi” diyen Zakaria, Suriye’nin, Türk uçağını düşürdüğünü kabul etmesinden sonra Ankara-Şam ilişkilerinin iyice kötüleşeceğini söyledi.

Taraf gazetesinin haberine göre; Albay Zakaria, son günlerde Türkiye’ye ve Ürdün’e kaçan çok sayıda asker ve sivil Suriyeli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Eğer, Türkiye ve diğer ülkeler, bizi bir tampon bölge kurmamız için desteklerse, binlerce Suriyeli devlet memuru ve ordu subayının bir gün içinde veya en fazla bir haftada ülkeyi terk ettiğini göreceksiniz. Bir hafta içinde rejimin yanında hiç kimse kalmayacak. Siz, kaçmamıza yardım etmek yerine, sadece bizim rejimi terk etmemizi bekliyorsunuz.”

Suriye Ulusal Konseyi’nden Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Bassam İmadi ise Türk askeri uçağının düşürülmesi ile birkaç gün önce Suriyeli bir pilotun uçağıyla Ürdün’e firar etmesi arasında ilişki kurarak, “Suriye’nin, Türk askeri uçağını, sınırlarını korumak ve firar eden güvenlik güçlerine gözdağı vermek amacıyla kasten vurduğunu söylemek mümkün olabilir” dedi.



Suriye ordusundan firar



Bu arada Suriye’deki iç savaştan kaçan ve aralarında bir general, iki albay, iki binbaşı, bir üsteğmenin de bulunduğu 33 asker ile birlikte 224 kişi Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nden Türkiye’ye giriş yaptı.