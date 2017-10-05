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Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçen 3 kişi yakalandı

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)-SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 3 yabancı uyruklu Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde yakalandı

05 Ekim 2017 18:57

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA)-SURİYE\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen 3 yabancı uyruklu Şanlıurfa\'nın Akçakale İlçesi\'nde yakalandı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD\'nin kontrolündeki Suriye\'nin Telabyad kentinden Türkiye\'ye bir grubun geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, sınır hattında önlem alan güvenlik güçleri, Suriye\'den Akçakale\'ye geçen 3 kişiyi Zenginova Mahallesi\'nde gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen ve Suriye uyruklu olduğu saptanan K.A.M., U.Y.A. ve M.Y.A.\'nın terör bağlantıları araştırılıyor.

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