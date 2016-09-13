Suriye'den Türkiye'ye Halep uyarısı

Suriye hükümeti Türkiye'yi, Halep'e kentine insani yardım malzemelerini, kendisi ve Birleşmiş Milletler (BM) ile eşgüdüm içinde göndermesi yolunda uyardı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aksi takdirde söz konusu yardım malzemelerinin Halep'e erişimine izin verilmeyeceği bildirildi.

Ülkede dün gün batımıyla başlayan çatışmasızlığın ardından insani yardım taşıyan 20 tır, Halep'e gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmıştı. Gün içinde bu sayının 40'a çıkacağı belirtildi.

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde insani yardım malzemelerinin nakledileceği hatta asker konuşlandırdığını açıkladı.

BM de çalışanlarının güvenliği teminat altına alınana dek, yardım konvoylarının Halep'e gönderilmesini garanti edemeyeceğini bildirdi.

Suriye'de çatışmasızlığın şu ana kadar olumlu sonuç verdiği ve ülke genelindeki çatışmaların büyük ölçüde durduğu yolunda haberler geliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de 5 yılda 600 bine yakın masumu katleden rejimi ve örgütleri destekleyen her ülkenin akan kana ortak olduğunu söyledi.

İstanbul'daki bayramlaşma töreninde konuşan Erdoğan, "Geldiğimiz noktada konu Suriye, Irak meselesi olmaktan çıkmış, ülke olarak kendi beka meselemiz haline gelmiştir. Bunun için sahada daha etkin olma kararı aldık" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusundaki tutumlarınının açık olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse Türkiye'yi Suriye'de farklı niyetler peşinde koşan bir ülke olarak gösteremez. Bizim toprak peşinde koşan bir durumumuz yoktur. Suriye Suriyelilerindir.

"Bugün yaptığımız iş, yıllardır NATO'ya, müttefiklere teklif ettiğimiz ve makul bulunan bir projedir. Sadece terör örgütleri şikayet etmektedir. Demek ki doğru yoldayız.

"Benzer bir projenin Irak'ta da hayata geçirilmesi gerekiyor. Herkesi Irak konusundaki inisiyatifimize destek vermeye çağırıyoruz."