Suriye'den Türkiye'ye göç durdu mu?

T24- Suriye’deki olaylardan kaçarak Türkiye’ye gelenlerin sayısı 15 bini aşarken, bu kişilerden 5 bini ülkesine geri döndü, dün de hiçbir Suriyeli gelmedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerinin sürdüğünü belirterek, bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının 15 bin 74 olduğunu, bunlardan 4 Bin 577'sinin ülkelerine geri döndüklerini bildirdi.

Açıklamada, ''30 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihlerinde ülkemize giriş yapanlardan 113 kişi kendi istekleriyle ülkelerine dönmüş olup, ülkemize giriş olmamıştır'' denildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.

Bilgi notunda, ''Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleriyle (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı;nda 2, Altınözü’nde 2 ve Reyhanlı İlçesi’ nde 1 olmak üzere toplam 5 çadırkent kurulmuştur. 30’u refakatçi olmak üzere, toplam 90 kişi hastanede bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verilmektedir. Çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir'' denildi.



