T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'den Türkiye'ye göç durdu mu?

Suriye’deki olaylardan kaçarak Türkiye’ye gelenlerin sayısı 15 bini aşarken, bu kişilerden 5 bini ülkesine geri döndü.

01 Temmuz 2011 03:00

T24- Suriye’deki olaylardan kaçarak Türkiye’ye gelenlerin sayısı 15 bini aşarken, bu kişilerden 5 bini ülkesine geri döndü, dün de hiçbir Suriyeli gelmedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerine dönüşlerinin sürdüğünü belirterek, bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının 15 bin 74 olduğunu, bunlardan 4 Bin 577'sinin ülkelerine geri döndüklerini bildirdi.

Açıklamada, ''30 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihlerinde ülkemize giriş yapanlardan 113 kişi kendi istekleriyle ülkelerine dönmüş olup, ülkemize giriş olmamıştır'' denildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Suriye'den Türkiye'ye yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığın koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.

Bilgi notunda, ''Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleriyle (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı;nda 2, Altınözü’nde 2 ve Reyhanlı İlçesi’ nde 1 olmak üzere toplam 5 çadırkent kurulmuştur. 30’u refakatçi olmak üzere, toplam 90 kişi hastanede bulunmaktadır. İlgili kurum ve kuruluşlarımızca, çadırkentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verilmektedir. Çadırkentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edilmektedir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24