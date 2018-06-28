Suriye'den Türkiye'ye gelen patateslerin hasadı sürüyor

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin(TSK), Suriye\'de törerden arındırdığı bölgelerden ithal ettiği patateslerin tarlada hasadı devam ediyor.

Geçen hafta bir çok kentteki semt pazarında kilosu 7-8 liraya kadar çıkan patatesin fiyatındaki artış, TSK\'nın, Suriye\'de terörden arındırdığı Cerablus ve Azez bölgelerinden ithal edilen ürünle düşüşe geçti. Suriye\'deki üreticiler tarlada patates hasadına devam ediyor. Türkiye\'ye getirilen patatesle birlikte birçok kentte ürünün fiyatının kilosunun 2-3 liraya kadar düştüğü belirtildi.

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