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Suriye'den Türkiye sınırındaki çadır kente ateş açıldı

Suriye tarafındaki çadır kente ateş açıldığı ve 1 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Suriye sınırında, Güveççi köyü yakınında Suriye topraklarında ülkedeki olaylardan kaçanlar için kurulan çadır kente akşamüstü açılan ateşte 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Çadır kentten fotoğraflar için TIKLAYIN



Resmi makamlarca doğrulanmayan bilgi, görgü tanıklarının ifadesiyle ajanslara düştü.

Sınırın karşı tarafındaki çadır kente hakim tepelerden birinden, uzun namlulu silahla bir el ateş edildiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberi ilk olarak saat 22.00 sularında Anadolu Ajansı geçti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çadır kente hakim tepelerden birinden kanas tipi silahla bir el ateş edildi.

10 bin kişinin bulunduğu çadır kentte, ateş sonucu ağır yaralan kişinin Türkiye tarafına geçtiği ve askerlerce İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Bu gelişme henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.


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