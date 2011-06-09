Suriye'den Türk sınırına akın sürüyor

T24 - Suriye'de yaşanan olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı iki günde 2400'ye yükseldi.





Suriye hükümetinin Türkiye’ye 20 kilometre uzaklıktaki Cisr-üş Şuğur kasabasındaki olaylarda 120 polisin öldürüldüğü iddiası üzerine başlatacağı operasyondan korkan Suriyelilerin, Türkiye’ye akını sürüyor. Hatay’ın Altınözü İlçesi’nin sınırdaki Karbeyaz Beldesi ile Yayladağı Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeliler, minibüslerle ilçe merkezindeki çadır kente getiriliyor. Sağlık kontrolünden geçirilip, kimlikleri saptanan Suriyeliler, çadırlara yerleştiriliyor.



Kızılay sürekli ek çadır kuruyor

52 dönümlük alanda Kızılay’ın sürekli ek çadır kurduğu bölgeye geçen salı günü akşamdan itibaren gelen ve aralarında ağırlıklı olarak kadın ve çocukların bulunduğu Suriyeli sayısı 2400’ye ulaştı. Bazı erkekler kadın ve çocukları bıraktıktan sonra Suriye’ye döndü.





Bütün şehirlerde ölenler var

Güvenlik nedeniyle çevresine Mobese kameraları kurulan çadır kente yerleştirilen Suriyelilerin, gazetecilerle görüşmemeleri yönünde yetkililerin telkinde bulunduğu belirtilirken, yüzlerini gizleyerek konuşan ve soyadını söylemeyen 32 yaşındaki Ebu Ali şunları anlattı:

"Orda bizim her hareketimize silahla karşılık veriliyor. Biz özgürlük istediğimiz için sokaklara döküldük. Üstümüzde çok büyük bir baskı var. Keskin nişancılar göstericilerin üzerine ateş ediyor. Evlerimize girip bize baskı yapıyorlar. Bazı kişiler, kışkırtıcılar göstericilerin arasına girip polislere ateş açıyor. Öyle olunca da polisler de göstericilere rastgele ateş açıyor. Bütün şehirlerde ölenler var. Gördüklerimiz var, ayrıca bir de görmediklerimiz var. Yakınlarımın büyük bölümünü orada bıraktım kendim kaçıp geldim. Çünkü orada halkın kanı dökülüyor."





“Suriye Esad'ın çiftliği değil"

Yine Lazkiye’den gelen ve arkadaşı gibi soyadını söylemeyen 23 yaşındaki Mehmet ise, "Yaşadığımız mahallede polis ve polis yandaşları bize baskı yapıyor. Yürüyüş yapmak isteyen insanların devletten izin almasını istiyorlar. Biz başımıza bir hakim, herkese halka hükmedecek bir hakim istiyoruz. Suriye Esad’ın çiftliği değil, orası bütün Suriye halkına aittir."

Öte yandan Suriye’den gelenlerin artması üzerine, Türk askerleri de sınırda güvenlik önlemleri arttırdı.



Kürtler Suriye'de özerklik için Esad'la görüşecek

Suriye'de Esad ile Kürt partileri temsilcileri, özerklik meselesini konuşmak için biraraya gelecek. Araştırmacı Bereket Kar, "Hükümetin bu koşullarda özerkliği hemen vereceğini zannetmiyorum ama vereceği bir takım haklarla, bu süreçte Kürtleri yanında görmek isteyecektir" diyor.

Bianet'in haberine göre; Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile Kürt partilerinden oluşan ittifakın temsilcileri, Kürt bölgelerine özerklik verilmesi konusunu tartışmak için haftasonu biraraya gelecek.

Dün yapılması planlanan toplantı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cisr Eş Şuğur bölgesinde çıkan çatışmaların ardından haftasonuna ertelendi. Basına çatışmalarda 120 polisin öldürüldüğü yansırken, muhaliflerin yaptığı açıklamalarda ölenlerin arasında sivillerin de olduğu söyleniyor.

Haftasonu yapılacak toplantıda Kürt temsilciler, Esad'a Kürtlere yönelik anayasal düzenlemeler ve özerklik taleplerini içeren bir dosya sunacak. Araştırmacı Bereket Kar, hükümetin bölgesel özerklik vermeyeceğini, ancak bazı haklar tanıyarak Kürtleri yanına almaya çalışacağını söylüyor.

* Bazı kişilerin Kürtleri temsilen Antalya Konferansı'na katılması Kürtler arasında bir huzursuzluk yarattı. "Biz, geri kalanlar bunu paylaşmıyoruz. Madem Uzlaşma Komisyonu var, bizim bu komisyona önerilerimiz var" dendi. Kürt partileri, Suriye Sosyal Ulusal Partisi, Sosyalist Parti ve Komünist Parti, Uzlaşma Komisyonuyla görüşerek önerilerini iletmek istiyor.

* Kürtlerin taleplerinden bazıları kabul edildi. Kimlik meselesi çözüldü, Kürtler kimliklerini almaya başladılar. Newroz resmi bayram ilan edildi. Ama bunun dışında anadilde eğitim ve bölge özerkliği meselesi var.

* Özerklik meselesi sadece bir talep olarak deklare edildi, bu özerkliğin çerçevesi, hangi bölgeleri kapsadığı gibi bilgiler kamuoyuna sunulmadı. Çünkü bahsedilen bölgeler de coğrafi olarak birbiriyle bir bağlantısı yok. Temsilciler bunu Esad'la konuşacak.

* Hükümetin bu koşullarda özerkliği hemen vereceğini düşünmüyorum. Ama bunu reddedip ilişkileri kopma noktasına getireceğini de sanmıyorum. Suriye vereceği bir takım haklarla, bu süreçte Kürtleri yanında görmek isteyecektir.