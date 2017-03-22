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Suriye'den Reyhanlı'ya açılan ateşte 1 asker şehit oldu

TSK, ateşin PYD kontrolündeki bölgeden geldiğini bildirdi

22 Mart 2017 14:33

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde  Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, nöbet sırasında sınırın Suriye tarafından, PYD'nin kontrolünde olan bölgeden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamda şunlar kaydedildi:

22 Mart 2017 tarihinde saat 08.45 sularında 2’nci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay ili Reyhanlı ilçesi, Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir kahraman silah arkadaşımız nöbet görevi esnasında Suriye PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olmuştur.

Ateşin açıldığı Suriye tarafındaki bölgeye, süratle, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında Bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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