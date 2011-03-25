-SURİYE'DEN REFORM ADIMLARI ŞAM (A.A) - 24.03.2011 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile Baas Partisi yetkililerinin bugün yaptıkları toplantı sonucunda, ülkede sosyal ve siyasal yaşama ilişkin çeşitli adımların atılmasına karar verildi. Bu çerçevede, ülkede 48 yıldır uygulamada olan olağanüstü hal yasasının kaldırılması için çalışmalar yapılacak, yolsuzlukla mücadele için etkin mekanizmalar kullanılacak, siyasi partilere ilişkin yasada düzenleme yapılacak, gelişigüzel tutuklamalara engel olunacak. ''Reform adımları'' olarak değerlendirilen kararlar, Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban tarafından düzenlenen bir basın toplantısında açıklandı. Şaban, ülkedeki siyasal yaşama ilişkin alınan kararlar çerçevesinde, "ülkede uygulanmakta olan olağanüstü hal yasasının kaldırılması için çalışmalar yapılacağını, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini teminat altına alacak yeni yasalar çıkarılacağını" söyledi. "Yeni bir siyasi partiler yasası hazırlanması ve basın kanununun değiştirilerek daha şeffaf ve özgür bir basın ortamının oluşturulmasına" ilişkin kararlar da alındığını belirten Şaban, "Yolsuzlukla mücadele konusunda yeni ve etkin mekanizmaların kullanılacağını ve bunun için gerekli yasaların çıkarılarak kurumların oluşturulacağını" kaydetti. Şaban, "Yargının otoritesinin güçlendirilmesi, gelişigüzel tutuklamaların engellenmesi ve mahkemelerdeki davaların en kısa sürede karara bağlanması için çalışmalar yapılacağını" söyledi. -MAAŞ ZAMMI VE İSTİHDAM YARATILMASI- Suriye yönetiminin sosyal hayata ilişkin aldığı kararlar ise beş madde altında toplandı. Bu kararlar çerçevesinde, Cuma gününden beri yapılan gösterilerde 34 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Der'a kentine gönderilmek üzere bir yüksek komisyon oluşturulacak. Komisyon, Der'a kentindeki vatandaşların taleplerini değerlendirerek, kentte yaşanan olayların nedenleri ve gösteriler sırasında görevini kötüye kullanan ya da tam olarak yapmayanlar hakkında yerinde inceleme yapacak. Devlet memurlarının maaşlarına zamlar yapılarak, çalışanların sağlık sigortalarının günümüz ihtiyaç ve şartlarını karşılayacak hale getirilmesi için kaynak bulunacak. Halkın önemli talepleri arasında yer alan işsizliğin azaltılması için istihdam yaratılması ve kadrosuz çalışanlara kadro verilmesine ilişkin kaynak oluşturulacak. Ayrıca idari kurumlar ile yerel idarelerin performanslarına mercek tutularak, ihtiyaçları karşılayacak biçimde reforme edilmeleri yönünde kararlar alınacak.