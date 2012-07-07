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Dünya

Suriye'den Lübnan köyüne bomba

Suriye ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Vadi Halid köyünü topçu ateşine tuttu

07 Temmuz 2012 15:53

Suriye'deki şiddet olayları yeniden komşu Lübnan'a sıçradı. Beşşar Esad yönetimine bağlı ordu, Suriye-Lübnan sınırındaki Vadi Halid köyünü bombaladı. Bombalamada 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.
 
Suriye ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Vadi Halid köyünü topçu ateşine tuttu. Saldırı sonrası köyde iki kadın ve bir erkek yaşamını yitirdi. Köydeki evlere 20'den fazla top isabet ederken, 5 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, bombardımanın, Özgür Suriye Ordusu mensupları ile Esad yönetimine bağlı ordu arasında başlayan çatışmadan sonra yapıldığını ve bölge halkının Vadi Halid köyünü boşalttığını belirtti.


Hizbullah'tan tepki


Lübnan Hizbullah hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise ''Lübnanlıların öldürülmesi açıkça bir ihlal ve Lübnan'ın içişlerine bir müdahaledir'' ifadesi yer aldı.

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