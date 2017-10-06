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Suriye'den kaçıp Midyat'ta gelen Suriyeli lokanta açtı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) -  SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Mardin'in Midyat İlçesi'ne yerleşen Suriyeli Lokman Bari, ülkesinin yöresel tatlarının yer aldığı bir lokanta açtı

06 Ekim 2017 16:26

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) -  SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Mardin\'in Midyat İlçesi\'ne yerleşen Suriyeli Lokman Bari, ülkesinin yöresel tatlarının yer aldığı bir lokanta açtı. Bari, \"İşyerimizde şu an 10 kişi çalışıyor, zamanla bu sayı artabilir. Midyat halkına iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Hem ucuz hem de güzel bir hizmet sunacağız\" dedi.
Türkiye’ye yakınlarıyla birlikte ülkelerindeki iç savaştan dolayı kaçıp sığınan 32 yaşandaki Lokman Bari, 4 yıldır yaşadığı Midyat İlçesi\'nde ülkesinin yöresel yemeklerinin de yer aldığı bin lokanta açtı. Suriye\'de de lokantacılık yaptığını söyleyen ve iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Bari\'nin Midyat\'ta açtığı lokantada 10 kişi çalışıyor. Burada işyeri açmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Lokman Bari, “Suriye’de yediğimiz yemek çeşitleri, tavuk pişirme, döner kebap çeşitleri var. Yemeklerde kullandığımız baharatlar Türkiye’deki gibi değil. Mutağımız farklıdır. İş yerini açma amacımız hem geçimizi sağlamak hem de ülkemizdeki yöresel yemeği bura tanıtmayı sağlamaktır. Midyat halkına iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Midyat halkı bizden memnun olursa hem ucuz hem de güzel bir hizmet sunacağız\" diye konuştu.
Midyat\'ta açılan lokantanın açılış yemekleri ücretsiz dağıtıldı.

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