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Dünya

SURİYE'DEN KAÇAN KAÇANA CENEVRE (A.A)

20 Mayıs 2011 16:22

-SURİYE'DEN KAÇAN KAÇANA CENEVRE (A.A) - 20.05.2011 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son haftalarda Suriye'de yaşayan 4 binden fazla kişinin kaçarak çevre ülkelere yerleştiklerini açıkladı. BMMYK sözcüsü Anderj Mahecic, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, sadece geçen hafta içinde, Suriye hükümetinin göstericilere yönelik sert önlemlerinden kaçan çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bin 400 kadar kişinin Lübnan'a gittiğini, 270 kişilik ayrı bir grubun da 3 hafta önce Türkiye'ye sığındığını söyledi. Maheciç, Suriye'yi terk edenlerin büyük bir kısmının, Suriye'deki hükümet güçlerinin bombaladığı Tel Kelah kasabasından kaçtıklarını belirtti.

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