Suriye'den kaçan çocukların sayısı bir milyona ulaştı

BM, Suriye'deki çatışmalardan kaçmak zorunda kalan çocukların sayısının bir milyona ulaştığını açıkladı ve bunu utanç verici bir sayı olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler Suriye'den kaçanların yarısını çocukların oluşturduğunu kaydediyor.

Bu çocukların dörtte üçü de 11 yaşın altında.

Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres "Suriye gençleri evlerini, ailelerini, geleceklerini yitiriyor. Sınırı açıp güvenli bir yere geçseler bile, travmalar, ruhsal bunalımlar yaşıyorlar. Bu insanlar, ümit edebilmek için bir neden bulma ihtiyacında." dedi.

Suriyeli çocukların çoğu Lübnan, Ürdün, Türkiye, Irak ve Mısır'a göç etmiş durumda.

Son zamanlarda giderek artan sayıda Suriyeli'nin de Kuzey Afrika ve Avrupa'ya kaçtığı gözleniyor.

Ancak iki BM örgütü, mali yardım olarak istedikleri bütçenin sadece %40'ını toplayabildi.

Dolayısıyla mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük zorluk çekiliyor.

Suriyeli mülteci çocukların sadece 118 bini bir şekilde eğitimini sürdürebilmekte.

Bu çocukların ancak beşte birine psikolojik yardım sağlanabiliyor.

Ruanda karşılaştırması

BBC'nin Cenevre muhabiri Imogen Foulkes, BM kurumlarının "bu kayıp genç kuşağın gelecekte ülkelerine barış ve istikrar getirebilecek donanıma sahip olamayacağını" vurguladığını aktarıyor.

UNICEF Genel Müdürü Anthony Lake "Bu utancı hepimiz paylaşmalıyız. Kriz yüzünden acı çekenlerle yardım getirmeye çabalarken, diğer yanda dünya kamuoyu bu çocuklara olan sorumluluğunu yerine getiremedi. Durup kendimize sormalıyız: Suriyeli çocukları bunca büyük bir düş kırıklığına uğratmaya nasıl devam edebiliriz?" dedi.

BM, Suriye'de yaşanan çatışmaların son 20 yılın en büyük mülteci krizini yarattığını kaydediyor ve 1994'te Ruanda'da yaşanan soykırımdan bu yana bu denli büyük sayıda mülteci görülmediğine işaret ediyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un açıklamalarına göre, Suriye'deki çatışmalarda şimdiye dek 100 bini aşkın insan da can verdi.