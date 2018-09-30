Suriye'den İdlib'deki militanlarla ilgili açıklama: Türkiye'den geldiler, oraya dönsünler

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'deki militanların tahliye edildikten sonra nereye gidecekleri konusunda yeni bir 'öneride' bulundu. Muallim, Türkiye'den geldiklerini savunduğu militanların Türkiye'ye dönebileceklerini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Russia Today'e (RT) konuşan Muallim, "İdlib'e gelenler, oraya Türkiye'den giriş yaptı, bu yüzden orada kimler bulunuyor, oraya nasıl ve nereden girdiler, Türkler bunu biliyor. Onların Türkiye'ye dönmesi de doğal olur" dedi.

"Türkiye de her birisini biliyor"

Militanların da silahlarını bırakıp genel aftan yararlanarak ve evlerine geri dönerek bölgesel barış süreçlerine katılabileceğini dile getiren Muallim, şunları söyledi:

"Nihayetinde onlar Suriye vatandaşı, onların kendi hakları ve yükümlülükleri var. Yani çözüm mümkün, Türkiye de her birisini biliyor."