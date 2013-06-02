Suriye'den Gezi Parkı yorumu: Türkiye bunu hak etmiyor

Taksim Gezi Parkı’nın yıkımına karşı başlatılan eylemlerde, göstericilere karşı polisin şiddete başvurup, göz yaşartıcı bomba, biber gazı ve basınçlı su kullanmasına gelen uluslararası tepkilere Suriye de katıldı.

The New York Times gazetesinin internet sitesinde, ‘Suriye, protesto şiddetine karşı Erdoğan’ı azarladı’ başlığıyla yayınlanan yazıda, ‘Suriye masayı sevinçle ters çevirdi ve Erdoğan’a barışçıl protestoculara karşı şiddetten vazgeçmesi çağrısında bulundu’ görüşüne yer verildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eski müttefiki olduğuna da değinilen yazıda, Türkiye’de yaşanan ve polisin göstericiler üzerine göz yaşartıcı bomba, basınçlı su ve şiddet kullanmasını gösteren görüntülerin saatler boyunca Suriye’nin resmi televizyon kanallarında gösterildiği belirtildi. The New York Times’ın sitesindeki yazıda, Suriye Enformasyon Bakanı Orman Zoabi’nin, ‘Türk halkı böyle bir şiddeti hak etmiyor. Erdoğan şiddet içermeyen bir politika izleyemiyorsa istifa etmeli’ sözlerine de yer verildi.