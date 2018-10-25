Suriye'den getirilen Japon gazeteci Yasuda, ülkesine ulaştı: İşkence gibiydi

3 yıldan fazla bir zaman boyunca Suriye'de El Kaide'nin elinde esir olarak tutulan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine ulaştı.

Japonya'ya gidişi esnasında uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yasuda, 40 aylık esaretini "Hem fiziksel, hem de ruhsal açıdan işkence gibiydi" ifadeleriyle tanımladı. Yasuda, küçük bir hücrede tutulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Japonya'ya gitmek üzere Antakya'dan İstanbul'a giden uçakta Japon NHK televizyonuna konuşan Yasuda, eve gittiği için mutlu olduğunu ancak kendisini dünyanın geri kalanından ayrılmış halde hissettiği için nasıl toparlayacağını bilmediğini belirtti.

Yasuda, gazetecilik kariyerinde çatışma bölgelerinden yaptığı haberlerle tanınıyor.