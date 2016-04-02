"Suriye'den geri dönen 1400 radikal İslamcı Avrupa'yı tehdit ediyor"

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Terörizmle Mücadele Merkezi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü saflarında savaşmak üzere Suriye'ye giden radikal İslamcıların 1400'ünün Avrupa'ya geri döndüklerini tespit etti.

Radikal İslamcıların büyük bölümü, sonradan Müslüman olmuş ve aynı mahallelerde yaşayan kişilerden oluşuyor.

Uluslararası Terörizmle Mücadele Merkezi, Suriye'den dönenlerin topluma yeniden kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Merkez, bunun için de radikal İslamcıların rehabilitasyonu ile yeniden topluma uyumu konusundaki çalışmaların hızlandırılmasını önerdi. Cezaevi personelinin de radikal İslamcılara nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilmeleri gerektiğine dikkat çekti.

“500'ü kadın 4100 Avrupalı savaşmaya gitti”

Uluslararası Terörizmle Mücadele Merkezi, 10 bilim insanından oluşan heyete Avrupa kökenli radikal İslamcılara konusunda kapsamlı bir araştırma yaptırdı.

Cuma günü açıklanan rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden yaklaşık 4 bin 100 kişi savaşmak için Irak ve Suriye'ye gitti. Bunların yaklaşık 500'ü kadın.

Genellikle Avrupa'daki şehirlerde yaşayan radikal İslamcıların ortak özelliği çok kısa sürede radikalleşmiş olmaları. Bunların büyük bölümü de sonradan Müslüman olanlardan oluşuyor.

Bir başka ortak nokta ise radikal İslamcıların yüzde 90'ının aynı mahallelerden olması. Bu da, gençleri şehirlerde radikalleşmeye iten aşırı sağcı bir örgütlenmenin varlığına işaret ediyor.

Birçoğunun, yaşadıkları kentlerdeki suç grupları ile bağlantısı var. Önemli bir kısmının psikolojik dengeleri bozuk. Avrupa'da kendilerine bir gelecek göremedikleri için IŞİD'e katılmayı tercih ediyorlar.

Avrupa kökenli radikal İslamcıların 600'ü Irak ve Suriye'deki çatışmalarda öldürülmüş. Doğu Avrupa ülkelerinden giden radikal İslamcılar sayısı yok denecek kadar az.

En fazla radikal İslamcılar gönderen Avrupa ülkeleri ise İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika. Bu ülkeler; Avrupa'dan giden toplam radikal İslamcılar sayısının dörtte üçünü oluşturuyor.

Avrupa kökenli radikal İslamcıların yaklaşık 350'si ise 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

Yapılan araştırmaya göre İngiltere'ye 350, Fransa ve Almanya'ya da toplam 500 radikal İslamcılar geri döndü.

Belçika'ya geri dönen radikal İslamcılar sayısı da Şubat ayı itibariyle 117 olarak açıklanmıştı.

Erdoğan'a "cihatçılıkla mücadele" yanıtı

Öte yandan, Hollanda Güvenlik ve Adalet Ard van der Steur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın radikal İslamcılarla mücadele konusundaki eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi.

Terörle mücadele hakkında çok şey bildiklerini belirten Hollandalı bakan, bu konudaki deneyimlerini daha da arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Hollanda İçişleri Bakanı Ronald Plasterk de ülkesinin bu konuda ne yapması gerektiğinin farkında olduğunu ve gerekeni yaptığını dile getirdi.

Erdoğan, ABD'de CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Belçika ve Hollanda'nın terörle mücadele konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediklerini söylemişti.