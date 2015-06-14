Suriye'den genel seçim değerlendirmesi

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, Reuters’a verdiği söyleşide, 7 Haziran Genel Seçimleri'nin sonuçlarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin Esad karşıtı güçlere silah desteğinde bulunduğunu iddia eden Mikdad, seçimler sonrasında Şam-Ankara ilişkilerinin iyileşmesini umduğunu belirtti.

Suriye’deki gelişmeler hakkında konuşan Mikdad, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin Esad karşıtı silahlı örgütlere yardım ettiğini söyleyerek, örgütlerin ilerlemesinde bu üç ülkenin kilit rol oynadığını öne sürdü. Suriye’nin önceki yıllarda daha fazla baskı altında olduğu günlerden geçtiğini ifade eden Mikdad, “Suriye önceden daha fazla baskı altındaydı. Şam bile doğrudan tehdit altındaydı. Bugünlerde Şam kesinlikle böyle bir tehdit altında değil. Humus güvenli, Hama güvenli, şimdi Kalamun da güvenli” dedi.

İki nedenle iyimser olduklarını belirten Mikdad, “Birincisi Suriye ordusunun gücü ve moralinde yükselme. İkincisi ise müttefiklerimizden aldığımız ve alacağımız güçlü destek. Bu İran, Rusya ya da ana müttefikimiz Hizbullah olabilir. Suriye ordusunun performansının ilerleyen günlerde daha farklı olmasını umut ediyoruz” ifadesini kullandı.