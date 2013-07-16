Suriye'den gelen mermi başına isabet etti

Suriye'nin Haseki kentinde bağlı Rasulayn ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu ile PKK'nın ülkedeki kolu olan PYD güçleri arasında çıkan çatışma sırasında ateşlenen silahtan çıkan bir mermi, Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 15 yaşındaki Ahmet Gündüz'ün başına isabet etti. Ağır yaralanan Gündüz Şanlıurfa'ya sevk edilirken, Ceylanpınarlılar çatışmalarda yaralanarak hastaneye getirilen Suriyeliler'in tedavi edilmesine tepki gösterdi.

Ali Leylak ve Ömer Şulul'un DHA'ya yaptığı habere göre olay, öğleden sonra Suriye'nin Haseki kentinin Rasulayn ilçesiyle sınır komşusu Ceylanpınar'da meydana geldi. Geçen yıl Kasım ayında şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerin kontrolüne geçen ve ardından PYD güçleri ile Özgür Suriye Ordusu mensupları arasında çatışmaların çıktığı Rasulayn'da nedeni bilinmeyen bir gerginlik yüzünden, PYD güçleri ile muhalifler arasında silahlı çatışma başladı. Ceylanpınar'da tedirginliğe yol açan çatışma sırasında ateşlenen uzun namlulu tüfeğe ait bir mermi, sınıra yakın noktadaki evinin önünden geçen Ahmet Gündüz'ün kafasına isabet etti. Gündüz, olayı fark eden yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede gerginlik

Sınırı aşan mermi ile yaralanan Ahmet Gündüz, getirildiği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Bu sırada hastaneye akın eden vatandaşlar, yaralı gencin durumunun ağır olduğunu öğrenirken, çatışmada yaralanan bir Suriyeli'nin de tedavi için acil servise getirilmesine tepki gösterdi. Yaralı Suriyeli'nin bulunduğu sedye ve ambulansa saldıran öfkeli kalabalıktaki bazı kişiler acil servisin camını kırdı. Gerginlik ihbar üzerine olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile engellendi ve öfkeli kalabalık hastaneden uzaklaştırıldı.

Öte yandan başına isabet eden mermiyle yaralanan Ahmet Gündüz ise Ceylanpınar'daki müdahale sonrası Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Gündüz, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorlar, tedavisi süren Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi. Yaşananların ardından güvenlik güçleri çatışma seslerinin azalmasına rağmen güvenlik önlemlerini artırdığı Suriye sınırına sivil vatandaşları yaklaşmamaları konusunda uyarıyor