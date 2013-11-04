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Suriye'den gelen mermi ağır yaraladı

Suriye'nin Rasulayn İlçesi'nde, gündüz saatlerindeki sessizlik yerini çatışmaya bıraktı

04 Kasım 2013 07:42

Suriye'den ateşlenen uzun namlulu silaha ait mermi, Ceylanpınar'da 15 yaşındaki Sevgi Ergül'ün karın bölgesine isabet etti.

 

El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasında yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'da tedirginlik hakim oldu.

Top, patlama ve silah seslerinin duyulduğu Rasulayn'dan atılan bir mermi, Ceylanpınar'ın Yeni Mahalle'deki evinde televizyon izleyen Sevgi Ergül'ün karın bölgesine isabet etti.

Ağır yaralanan Ergül, durumu fark eden yakınları tarafından otomobille Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Sevgi Ergül, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

 

Önlemler artırıldı

 

 

Rasulayn'da yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'da ve sınır hattında önlemler arttırıldı. Çatışmalar nedeniyle sınırı aşan mermiler, bazı ev ve işyerlerine isabet etti. Yetkililer, vatandaşları sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarırıken; ilçede tedirginlik sürüyor.

 

5 kişi ölmüştü

 

Rasulayn'da 16 Temmuz 2013 tarihinde başlayan çatışamalarda sınırı aşan mermiler nedeniyle Ceylanpınar'da; 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul, 16 yaşındaki Mehmet Gündüz, 44 yaşındaki Şükrü Kahraman, 43 yaşındaki Ramazan Zeybel ve 30 yaşındaki İdris Akgül hayatını kaybetmişti.

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