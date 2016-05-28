T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'den Gaziantep'e iki roket atıldı!

Roket saldırısında ölen ya da yaralan olmadı

28 Mayıs 2016 14:18

Suriye'de IŞİD kontrolünde olan bölgeden Gaziantep'e iki roket atıldı. Roketlerden biri Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine, diğeri de boş araziye düştü.

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden bugün saat 10:50'de Gaziantep'e iki roket atıldı. Roketlerden biri Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine diğer roket de boş araziye düştü.

Olayın ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve askeri yetkililer, incelemelerde bulunmak için 2 roket mermisinin düştüğü bölgeye gitti.

Roket saldırısında ölen ya da yaralan olmadı. Bölgedeki güvenlik önlemleri de en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Roket saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sınır birlikleri de Bab bölgesini top ateşine tuttu.

ETİKETLER

GazianteproketSuriyeIşid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24