Suriye'den Gaziantep'e iki roket atıldı!

Suriye'de IŞİD kontrolünde olan bölgeden Gaziantep'e iki roket atıldı. Roketlerden biri Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine, diğeri de boş araziye düştü.

Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden bugün saat 10:50'de Gaziantep'e iki roket atıldı. Roketlerden biri Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine diğer roket de boş araziye düştü.

Olayın ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve askeri yetkililer, incelemelerde bulunmak için 2 roket mermisinin düştüğü bölgeye gitti.

Roket saldırısında ölen ya da yaralan olmadı. Bölgedeki güvenlik önlemleri de en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Roket saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sınır birlikleri de Bab bölgesini top ateşine tuttu.