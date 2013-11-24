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Suriye'den füze tacizi!

TSK'ya ait, devreye görevi yapan bir savaş uçağını, Suriye'nin füze sistemi taciz etti

24 Kasım 2013 20:27

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye-Suriye sınırında devriye görevi yapan F-16 savaş uçağının Suriye'de konuşlu füze sistemi tarafından taciz edildiğini bildirdi.
Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde dört adet F-16 uçağımız ile 'Hava Muharebe Devriye Görevi' icra edilmiştir. Hatay üzerinde Türk hava sahasında 'Hava Muharebe Devriye Görevi' icra etmekte olan bir adet F-16 uçağımıza, Suriye'de konuşlu SA-2 füze sistemi tarafından, saat 10.07'de, 20 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur."

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