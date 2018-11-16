Suriye'den dönen ambulansta ele geçirilen 22 kilo esrarla ilgili 3 üç kişi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde, Suriye\'den dönen özel hastaneye ait ambulansta 22 kilo esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Geçen salı günü Gaziantep\'teki özel hastaneden taburcu edilen Suriyeli hastayı ülkesine götürdükten sonra Türkiye\'ye dönerken Çobanbey Gümrük Kapısı\'nda arama yapılan ambulansta 22 kilo esrar ele geçirildi. Bunun üzerine ambulans şoförü Y.Y., sağlık görevlisi N.Ç. ile esrarı teslim alacağı belirtilen M.H. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak esrarın ele geçirildiği özel hastaneye ait ambulansa da mahkeme kararıyla el konulduğunu duyurdu.