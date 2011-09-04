-Suriye'den can kaybı haberleri ŞAM (A.A) - 04.09.2011 - Suriye'de birçok kentte muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda son 24 saatte 15 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonu, ülkenin birçok kentinde muhaliflere karşı düzenlenen askeri operasyonlarda son bir gün içerisinde 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Televizyon kanalı, işkencede ölen bir kişinin görüntüsünü de yayımladı. Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Hama'nın Selhep bölgesinde askere karşı düzenlenen silahlı saldırıda, 6 subayla 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.