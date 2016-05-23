Suriye'den atılan top mermisi Yayladağı'na isabet etti

Hatay’ın Yayladağı ilçesine Suriye tarafından atılan top mermisi isabet etti. Ölen ya da yaralanan olmazken, bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

DHA’nın haberine göre; top mermisi, saat 13.00 sıralarında Yayladağı’nın sınırdaki Aşağıpulluyazı Mahallesi’nin kırsalına atıldı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Bulmaz, top mermisinin patlaması nedeniyle 2 evin camlarının kırıldığını belirterek, “Evin birine şarapnel parçaları isabet etmiş ve camları kırılmış. Diğer evde ise şarapnel parçaları yok ancak patlamanın basıncıyla bazı camları kırılmış” dedi.

Bulmaz, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.