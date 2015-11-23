Suriye'den atılan top mermisi Yayladağı'na düştü

Hatay'ın Yayladağı ilçesine, Suriye'den atılan top mermisi düştü. Kırsal kesime düşen ve Suriye ordusu tarafından atıldığı iddia edilen top mermisi can kaybı ve hasara yol açmazken, angajman kuralları gereği askeri birlikten obüslerle karşılık verildiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre olay, saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Suriye sınırının yakında bulunan Kızılçat Mahallesi'de vatandaşlar, büyük bir patlama sesi duyunca, durumu askeri yetkililere bildirdi. Patlamanın yaşandığı kırsal bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin yaptığı ilk incelemede patlamaya, Suriye tarafından atılan top mermesinin neden olduğu belirlendi. Angajman kuralları gereği 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçat Hudut Karakolu'dan obüslerle karşılık verildiği bildirildi.