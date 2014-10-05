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Suriye'den atılan top mermisi Suruç'ta eve düştü; 2'si çocuk 3 yaralı!

IŞİD ile YPG arasında süren çatışmalarda, Suriye tarafından atılan bir top mermisi Suruç'ta bir eve isabet etti

05 Ekim 2014 16:39

Hikmet Durgun

Suriye tarafından ateşlenen havan topu, Mürşitpınar Sınır Kapısı'na yakın Etmanek köyünde bir eve isabet etti. 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. 

Suriye’nin Kobani ilçesinde IŞİD ile PYD güçleri arasında son 20 günün en şiddetli çatışmaları sürerken, sınıra çok yakın mesafede devam eden çatışmalarda Suriye topraklarında ateşlenen bir havan topu Etmanek köyüne isabet etti.

Eve isabet sonucu evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralanalar özel araçlarla Suruç devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: Hikmet Durgun/T24

Ev kullanılamaz hale gelirken, evin yakınında bulunan çocukların korkudan ağladıkları görüldü.

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