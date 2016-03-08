Suriye'den atılan roket mermileri Kilis'e düştü; 2 kişi hayatını kaybetti!

Suriye tarafından ateşlenen, en az 8 roket mermisi Kilis'e düştü. Roket mermilerinden 2'si boş arazide patlarken, biri ise Kazım Karabekir Mahallesi'ne düştü. Yaralılar olduğu bildirilirken, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, iki kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin 4 yaşındaki bir çocuk olduğu da öğrenildi.

Belediye başkanı Kara, "Kilis halkı lütfen paniğe kapılmadan ev ve iş yerlerine çekilsin. Kalabalık yerlerden uzak durulsun. Roket mermileri düşmüyor, hedef alınıyor" diye konuştu. Valilik acil olarak okulları boşaltırken, güvenlik güçleri polis araçlarından anonslar yaparak halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Askeri kaynaklar, mermi izinden Katyuşa roketatarının IŞİD mevzilerinden ateşlendiğini tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamaya göre; angajman kuralları çerçevesinde Suriye'deki IŞİD hedeflerine topçu atışlarıyla karşılık verildi.

Öte yandan 18 Ocak'ta, Kilis kent merkezindeki bir okulun bahçesine 3 roket mermisi isabet etmiş, patlamada bir temizlik işçisi hayatını kaybetmişti. Düşen roket mermilerinin Suriye tarafındaki IŞİD mevzilerinden atıldığı öğrenilirken, güvenlik güçleri, roketlerin atıldığı IŞİD mevzilerine misliyle karşılık vermişti.