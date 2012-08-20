Suriye'den atılan 4 roket Ürdün'e düştü

Suriye'deki iç savaş Lübnan'ın ardından bu kez Ürdün'ü vurdu. Suriye'den Ürdün'e atılan dört roket, biri çocuk onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Ürdün, Suriye'ye nota verdi. BM gözlemcileri ise, Suriye'den ayrıldı.



Suriye'deki iç savaş Ramazan Bayramı'na rağmen şiddetli şekilde devam ediyor. Ülkedeki iç savaş Lübnan'dan sonra Ürdün'ü de vurdu. Suriye'den komşu Ürdün'e atılan dört roket, biri çocuk onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırı sonrası Ürdün, Suriye'nin Amman Büyükelçisi'ne nota verdi. Suriye'de olayların başlamasından bu yana Ürdün, Esed rejimine ilk kez resmi olarak sert karşılık verdi.



Ürdün'den Esed'e nota



Ürdün Enformasyon Bakanı Semih el-Muayite, resmi haber ajansı Petra'da yer alan açıklamasında, notanın Suriye'den atılan 4 roketin sınırlarındaki Turra bölgesine isabet etmesi ve büyük paniğe neden olan olayda biri kız çocuğu onlarca kişinin yaralanması gerekçesiyle verildiğini söyledi.

Ürdünlü Bakan Muayite, 'kabul edilemez' diye nitelendirdiği olayın bir daha tekrarlanmaması konusunda gereken önlemlerin alınacağını vurguladı.

Ürdün hastane kaynakları, şarapnel isabeti sonucu yaralanan 4 yaşındaki kızın, taburcu edildiğini belirtti.

Ürdün sınırındaki yaklaşık 50 bin sığınmacıya yardım faaliyeti yürüten Kitap ve Sünnet Vakfı Başkanı Zayid Hamamd da, Suriye'den Ürdün topraklarına atılan mermiler sonucu yaralananlar olduğunu söyledi.

Resmi istatistiklere göre, Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Ürdün'e sığınan Suriyelilerin sayısı 150 bine ulaştı. Ürdün'e geçmeye çalışan sığınmacılar, sık sık rejime bağlı güçlerin saldırılarına maruz kalıyor.



Dera'ya tanklı saldırı



Muhaliflerin oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi (SUK), Esad rejiminin Ramazan Bayramı'nın ilk gecesinde Dera kentine bağlı el-Hirak kasabasına helikopterler, tank ve toplarla saldırı düzenlediğini iddia etti.

Gece boyunca süren saldırılarda 40 kişinin öldüğünü yüzlerce kişinin de yaralandığını açıklayan SUK, aralarında 80 yaşında bir kişinin de bulunduğu bazı kişilerin sokak ortasında infaz edildiği ve elleri bağlı halde bulunduklarını ileri sürdü.

Suriye ordusunun, 3 aydır sürdürdüğü kuşatmanın ardından halkın her türlü gıda ve ilaç yardımlarını engellediğini, bunun ardından gerçekleştirdiği saldırılarda yerleşim alanlarını hedef aldığına dikkati çekti.

Ulusal Konsey, Suriye ordusunun saldırıda Ulusal Hastahane'yi ve çalışanlarını hedef aldığını da belirterek, el-Hirak'ta insanlık dramı yaşandığını duyurdu.