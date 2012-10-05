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Dünya

Suriye'den askeri birliklerine '10 km' uyarısı

Türkiye ve Suriye'nin karşılıklı top atışlarının ardından bölge sakin bir güne uyandı

05 Ekim 2012 16:36

 

Suriye yönetimi tarafından, uçak ve helikopterlere sınıra 10 kilometreden fazla yaklaşmama ve topçu birliklerine de sınıra yakın bölgelere atış yapmamaları uyarısı yapıldı.
 
Gece boyunca Suriye'den Türkiye'ye yönelik herhangi bir taciz yaşanmadı. Türkiye'de krizin ilk günü ve gecesinde yaşananların aksine Suriye ordusunun hedeflerine yönelik topçu ateşi gerçekleştirmedi.
 
Türkiye'nin topçu atışlarıyla verdiği sert karşılık ardından tezkerenin Meclis'te kabul edilmesi Suriye tarafından da etkisini hissettirdi.
 
Güvenilir kaynaklardan alınan bilgile göre, Suriye, savaş uçakları ve helikopterlerine Türkiye sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşmamaları talimatını verdi. Topçu birlikleri de Türkiye sınırına çok yakın bölgelere atış yapmamaları yönünde uyarıldı.
 
Suriye hava kuvvetlerine bağlı bazı uçakların bu uyarıya rağmen Türkiye sınırına 5 kilometre kadar yaklaştığı ancak hemen geri döndürüldükleri de gelen bilgiler arasında.
 
Türkiye'nin ilk gün gerçeklerdiği topçu ateşlerinin hedef hasar analizleri de yapıldı. Buna göre, bu atışlarda Suriye ordusuna ait 3 tank, 2 zırhlı araç ve bir top tahrip edildi, 10 kadar da Suriye askeri öldü.
 

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