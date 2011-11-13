-Suriye'den acil zirve çağrısı TRABLUS/LÜBNAN (A.A) - 13.11.2011 - Arap Birliği yetkililerinin, Salı günü Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı muhalif örgütlerin temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile temaslarda bulunmak üzere Trablus'ta olan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Konsey Başkanı Mustafa Abdülcelil ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Birlik yetkililerinin, Salı günü Suriyeli muhaliflerle bir araya geleceğini söyledi. Nebil El Arabi, öte yandan Arap Birliği'nin Suriye muhalefetini meşru otorite olarak tanımayı düşünmesi için çok erken olduğunu kaydetti. Bu arada Suriye hükümeti, ülkede artan siyasi huzursuzluğu tartışmak için acil bir Arap zirvesi yapılması çağrısında bulundu. Suriye devlet televizyonunda yayımlanan resmi açıklamada, Suriye'nin, Arap Birliği yetkililerinin, Birliğin Suriye'nin üyeliğini askıya alma kararının yürürlüğe gireceği Çarşamba gününden önce ülkeyi ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacağı belirtildi.