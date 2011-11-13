T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'den acil zirve çağrısı TRABLUS/LÜBNAN (A.A)

13 Kasım 2011 17:29

-Suriye'den acil zirve çağrısı TRABLUS/LÜBNAN (A.A) - 13.11.2011 - Arap Birliği yetkililerinin, Salı günü Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı muhalif örgütlerin temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi.  Libya Ulusal Geçiş Konseyi ile temaslarda bulunmak üzere Trablus'ta olan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Konsey Başkanı Mustafa Abdülcelil ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Birlik yetkililerinin, Salı günü Suriyeli muhaliflerle bir araya geleceğini söyledi.  Nebil El Arabi, öte yandan Arap Birliği'nin Suriye muhalefetini meşru otorite olarak tanımayı düşünmesi için çok erken olduğunu kaydetti.   Bu arada Suriye hükümeti, ülkede artan siyasi huzursuzluğu tartışmak için acil bir Arap zirvesi yapılması çağrısında bulundu. Suriye devlet televizyonunda yayımlanan resmi açıklamada, Suriye'nin, Arap Birliği yetkililerinin, Birliğin Suriye'nin üyeliğini askıya alma kararının yürürlüğe gireceği Çarşamba gününden önce ülkeyi ziyaret etmesini memnuniyetle karşılayacağı belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24