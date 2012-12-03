Suriye'den ABD'ye kimyasal silah yanıtı

Halkına karşı kimyasal silah kullanmaması için Esad yönetimini uyaran ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a Şam'ın cevabı gecikmedi. Suriye, halkına karşı asla kimyasal silah kullanmayacağını yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, şartlar ne olursa olsun Suriye'nin hiçbir zaman halkına karşı kimyasal silah kullanmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'yi kimyasal silah konusunda uyaran ABD Dışişleri Bakanı'na cevaptır. Suriye, bu tür silahlara sahip olsa bile, şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman halkına karşı kullanmayacağını defalarca yinelemiştir" denildi.

'Kimyasal ABD'nin kırmızı çizgisi'

Resmi temaslar için Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ta bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Esad rejiminin kimyasal silah kullanmasının ABD için kırmızı çizgi olduğunu yineledi. Clinton, "Bir kez daha Esad rejimini uyarıyoruz. Kendi halkına karşı yaptıkları çok trajik şeyler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Türkiye'nin sınıra Patriot konuşlandırılması talebinin tartışılacağı NATO dışişleri bakanlarının yarın Brüksel'deki toplantısına da katılacak.

Suriye Türk sınırını bombaladı

Suriye ordusu savaş uçakları ise Türkiye sınırındaki Resulayn'ı yine vurdu. Suriye ordusuna ait savaş uçağı, Ceylanpınar'a yakın bölgeyi 10 dakika arayla iki kez bombaladı. Uçaklar, muhaliflerin mevzilerini hedef aldı.

Ceylanpınar'dan çok sayıda ambulans Suriye'den gelebilecek yaralıları almak üzere sınıra sevk edildi. Bombardımandan kaçan bir grup da Ceylanpınar sınırına geldi. Bombardımanın ardından Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçakları sınır bölgesinde uçuş yaptı.