Suriye'den 40 kişi daha sınıra geldi

T24-Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkeden kaçan 40 Suriyeli daha Hatay sınırına geldi. Jandarma sınırda güvenlik önlemi aldı.

Suriye'de Esad rejiminin baskılarından kaçan 40 Suriyeli, Yayladağı ilçesi Güveççi sınırına geldi.

Sınırı geçebilmek için Türk makamlarından izin bekleyen Suriyelilerin arasında yaralıların olduğu öğrenildi. Hatay Valiliği tarafından yaralılar için bölgeye ambulans sevk edildi. 3 yaralının Türkiye'ye geçişine izin verildi.

Suriye'deki olaylardan kaçan 250 Suriyeli daha önce Hatay'da sınırı geçip Türkiye'ye sığınmıştı.