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Dünya
Deutsche Welle

Suriye‘den "güvenli bölge" uyarısı

Suriye Dışişleri Bakanı, Suriye’de güvenli bölge oluşturma planının Şam ile koordinasyon olmaksızın gerçekleştirilmesinin tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

31 Ocak 2017 01:17

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Şam'da bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ajans, görüşmede ABD Başkanı Trump'ın ''güvenli bölge'' planının da ele alındığını ve tarafların "Suriye hükümeti ile koordinasyon olmaksızın güvenli bölge oluşturma yönünde yapılacak her türlü girişimin tehlikeli olacağı" konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Lavrov'dan olumlu yaklaşım

Öte yandan Suriye hükümetinin müttefiki Rusya'dan bu kez konuya ilişkin olumlu bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şam'ın onayı olduğu takdirde ülkedeki kriz nedeniyle yerlerinden edilenler için Suriye topraklarında güvenli bölgelerin oluşturulması fikrinin değerlendirilebileceğini" söyledi.

Planın Suriyelilerin başka ülkelerde sığınma başvurusunda bulunmalarına alternatif olarak gösteren Trump, tam olarak nerede güvenli bölge oluşturmak istediğini ise açıklamamıştı.

Trump'ın güvenli bölge planını devreye sokması durumunda ABD'nin Suriye'deki angajmanının artacağı ve Obama'nın Suriye politikalarından uzaklaşılacağı belirtiliyor.

Türkiye, Obama döneminde uzun süre Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik önerisinde ısrar etmişti. Ancak bu öneri ABD ve uluslararası koalisyon güçleri içinde destek görmemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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