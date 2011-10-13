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Dünya

Suriye'den "casus" yalanlaması WASHİNGTON (A.A)

13 Ekim 2011 03:10

-Suriye'den "casus" yalanlaması WASHİNGTON (A.A) - 12.10.2011 - Suriye hükümeti, Suriye doğumlu bir Amerikan vatandaşının ABD'de Suriye karşıtı protestocular aleyhine casusluk yaptığı suçlamasını reddetti. Suriye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Muhammed Enes Haytam Soueid adlı Amerikan vatandaşının hiçbir zaman Suriye hükümeti için çalışmadığı ve hiçbir zaman Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile bir araya gelmediği belirtildi. Açıklamada, Souied'e Şam tarafından para ödenmediği ve kendisinden ABD'deki protestocularla ilgili istihbarat alınmadığı da öne sürüldü. Suriye'nin Washington Büyükelçiliği, suçlamaların ''kesinlikle temelsiz ve kabul edilemez'' olduğunu da bildirdi. Souied hakkında altı suçlama bulunduğu, suçlarının sabit görülmesi halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildiriliyor.

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