-SURİYE'DEN 3 BİN KİŞİ GELDİ ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşlarının sayısı 3 bine ulaştı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Suriyeli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Hatay Valiliğine 750 bin TL gönderildi. Gelenlerin büyük çoğunluğunun yaşlı ve çocuklardan oluştuğu, ancak muhtemel terörist sızmalarının önlenmesi için de özen gösterildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bölgeye 600'e yakın çadır kuruldu. Ancak bu çadırların büyük bir kısmının henüz boş olduğu kaydedildi. Ayrıca bölgeye 6 bin civarında battaniye, yaklaşık 3 bin yatak, seyyar mutfak, banyo ve tuvaletler gönderildi. Suriyeliler arasındaki 60 yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Suriye vatandaşları Hatay'a bağlı Yayladağı, Altınözü ve Boynuyoğun'da barındırılıyorlar.