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SURİYE'DEN 11 KİŞİ HATAY'A GELDİ HATAY (A.A)

21 Mayıs 2011 14:30

-SURİYE'DEN 11 KİŞİ HATAY'A GELDİ HATAY (A.A) - 21.05.2011 - Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Suriye'den gece 11 kişinin geldiğini, bunların 7'sinin yaralı olduğunu söyledi. Lekesiz, Suriye'deki olayların ardından Yayladağı sınırından yapılan girişlerle ilgili soru üzerine, Suriyelilerin gelen konusunda hükümetin tamamen insani gerekçelerle bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Daha önce Suriye'den gelenleri Yayladağı ilçesinde bulunan çadır kente yerleştirdiklerini hatırlatan Lekesiz, dün 11 kişinin geldiğini, bunların 7'sinin yaralı olduğunu bildirdi. Yaralılardan birinin başından vurulduğunu, durumunun ağır olduğunu vurgulayan Lekesiz, bir kişinin de gözünden vurulduğunu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yaralıların tedavilerinin Antakya Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam ettiğini ifade eden Lekesiz, benzer talepler geldiğinde insani gerekçelerle yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Şu an sınırda bekleyen Suriyelinin bulunmadığını belirten Lekesiz, çadır kentte kalanlarla ilgili de kendilerinin talepleri doğrultusunda gitmek isteyenlere ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Çadır kentte gelip giden Suriyelilerin olduğunu belirten Lekesiz, rakamın sürekli değiştiğini söyledi.

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