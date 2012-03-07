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Dünya

Suriye'deki yaralı muhaliflere işkence mi yapılıyor?

Suriye’ye uluslararası yardım çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu ülkeden ürkütücü görüntüler geliyor

07 Mart 2012 11:45

 

T24 - İngiliz televizyonu Channel 4 Humus’ta bir askeri hastanede yaralı muhaliflere işkence yapıldığını gösterdiği öne sürülen bir video yayınladı. Görüntülerde, hasta koğuşundaki falaka aletleri de görülüyor. BM’den “Bizde de benzer görüntüler var” açıklaması geldi.

Suriye’ye uluslararası yardım çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu ülkeden ürkütücü görüntüler geliyor. İngiliz Channel 4 televizyonu, Humus’taki bir askeri hastanede çekildiği öne sürülen bir video yayınladı. İsmi verilmeyen bir Fransız fotomuhabirin çektiği gizli kamera görüntülerinde, yataklara zincirlenmiş, gözleri bağlı erkek yaralılar var. Dayak yemiş gibi görünen yaralıların bulunduğu bir koğuşta, bir masada duran lastik kamçı ve elektrik kabloları dikkat çekiyor.

Kanal, bu aletlerin “falaka” için kullanıldığını vurgularken, videonun bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını belirtti. Ancak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville, videoyu incelediklerini ve benzer görüntülerin kendi ellerinde de bulunduğunu söyledi. “Hatta bu aynı görüntüler de olabilir. Görüntüler kesinlikle şoke edici. Güvenlik güçleri doktor kılığına girmiş, sağlık personeli de olanlara göz yummuş. Bazısı ağır yaralı hastalara elektrik verilmiş, susuz bırakılmışlar” ifadesini kullandı. Suriye’den endişe verici başka iddialar da geldi:


- İDLİB’E OPERASYON MU: Suriye ordusunun Humus’un ardından, Türkiye sınırında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e büyük bir operasyon hazırlığında olduğu öne sürüldü. Geçen hafta Humus’ta yapılan operasyon, 2 bin Suriyeli’nin Lübnan’a kaçmasını tetiklemişti.


- KAÇIŞ KÖPRÜSÜ BOMBALANDI: Muhalif kaynaklara yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdülrahman, “Rejim güçlerinin, Humus bölgesindeki Kuseyr yakınlarında, Lübnan’a kaçan Suriyeli mültecilerin, özellikle yaralıların kullandığı bir köprüyü dün bombaladığını” belirtti.


- ‘OĞLUMUN BOĞAZINI KESTİLER’: BBC muhabiri Paul Wood’un Humus’un dış mahallelerinde konuştuğu bir kadın, cuma günü askerlerin 12 yaşındaki oğlunun boğazını kestiğini öne sürdü. BBC’nin haberine göre aynı kadın Bab-ı Amr mahallesinde 35 erkeğin ve erkek çocuğun toplanıp öldürüldüğünü iddia etti.


- HUMUS ÖLÜM KOKUYOR: Lübnan’a kaçan Ahmed adlı bir muhalif, Reuters’a, “(Humus’ta) Her yer ölüm kokuyor. Enkaz altındaki cesetlerin kokusunu hep duyuyoruz. O kadar çok ölü gördük ki artık parçalanmış bir vücut bizi etkilemiyor” dedi.


- FRANSA DA KAPATTI: İngiltere’den sonra Fransa da Şam Büyükelçiliği’ni kapattı. İngiliz elçi Collis Esad rejiminin birkaç haftada çökebileceğini iddia etti.

 

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